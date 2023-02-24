Кремль не может победить в преступной войне — Штайнмайер 24 февраля, 18:56 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Hasnoor Hussain)

Россия должна осознать, что в развязанной ею преступной войне для нее не может быть победы. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину,

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер считает, что российский диктатор Владимир Путин «должен вывести свои войска из Украины, если он всерьез хочет завершить войну», и что «Россия должна осознать, что в ее преступной войне не может быть победы».

Видео дня

Читайте также: Германия увеличит количество Leopard 2 для Украины до 18

Президент Германии заявил: тот, кто «дает команды убивать, бомбит Украину, уничтожает города и похищает детей, чьи солдаты бессмысленно истекают кровью день за днем, — тот никогда не будет победителем, он уже проиграл». Он также считает, что Кремль нанес удар по «всем урокам, которые мир извлек из двух мировых войн».

При этом, подчеркнул Штайнмайер, Германия является одним из крупнейших партнеров Украины по масштабам военной и гуманитарной помощи и «при всех противоречивых и порой неприятных дискуссиях» намерена удержать это лидерство.

24 февраля перед дворцом Бельвю (резиденцией президента ФРГ), где выступал Штайнмайер, был поднят флаг Украины.