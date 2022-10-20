Зеленский сообщил о подготовке визита Штайнмайера в Украину 20 октября, 15:28 Зеленский сообщил о предметном и продуктивном разговоре со Штайнмайером (Фото:REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

В Twitter Зеленский написал, что провел предметный и продуктивный разговор со Штайнмайером и поблагодарил Германию за первую систему ПВО IRIS, которую Берлин передал Украине.

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Украинский президент также призвал развернуть воздушный щит над Украиной и отметил, что Германия поможет преодолеть последствия ракетного террора РФ.

«Готовим визит президента Германии в Украину», — написал он.

О разговоре Штайнмайера и Зеленского также сообщила в Twitter пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин. Она подчеркнула, что Штайнмайер заверил Зеленского в неизменной солидарности и поддержке Германии, а также назвал российские атаки на инфраструктурные объекты Украины «подлыми».

«Президент Зеленский поблагодарил за поддержку Германии. Оба президента с нетерпением ждут личной встречи в Киеве», — пишет Гаммелин.

Накануне СМИ сообщали, что Штайнмайер отменил визит в Киев, запланированный на 20 октября, из соображений безопасности.

12 апреля появилась информация, что Зеленский якобы не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией.

Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

13 апреля Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. 18 апреля замглавы ОП Андрей Сибига сказал, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».