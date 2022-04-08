Военные преступления в Украине: Путин и Лавров должны предстать перед трибуналом — Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине.
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Об этом сообщает Der Spiegel.
«Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет объясниться», — сказал он.
По его словам, это касается и солдат, и военных командиров, конечно, те, кто несет политическую ответственность.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявил о своих ошибках в политике относительно России и Путина.
По его словам, приверженность газопроводу Северный поток-2 была явной ошибкой.
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