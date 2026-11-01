Штайнмайер рассказал, что Си Цзиньпин не подтвердил подготовку к трехстороннему саммиту по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, 30 октября 2026 года (Фото: KYODO NEWS/Kai Naito/Pool via REUTERS)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что лидер КНР Си Цзиньпин не подтвердил подготовку трехстороннего саммита Китая, США и России , который касалася бы войны РФ против Украины.

Об этом Штайнмайер заявил в интервью программе Bericht aus Berlin телеканала ARD.

Президент Германии уточнил, что прямо спросил Си Цзиньпина о возможных переговорах между Китаем, Россией и США по поводу войны РФ против Украины.

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Тот, по словам Штайнмайера, отреагировал с удивлением и опроверг эту информацию. Китайский лидер заявил, что нет никаких признаков подготовки такого саммита.

Встреча представителей США, Китая и России, вероятно, все же состоится на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18−19 ноября в Шэньчжэне, однако она не будет касаться Украины.

Штайнмайер добавил, что Си Цзиньпин считает войну в Украине «европейским конфликтом» и что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию.

Потенционная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который пройдет 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп заявил, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.

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21 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи российского диктатора с лидерами Китая и США во время саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.