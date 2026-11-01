Штайнмайер рассказал, что Си Цзиньпин не подтвердил подготовку к трехстороннему саммиту по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, 30 октября 2026 года (Фото: KYODO NEWS/Kai Naito/Pool via REUTERS)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что лидер КНР Си Цзиньпин не подтвердил подготовку трехстороннего саммита Китая, США и России, который касалася бы войны РФ против Украины.
Об этом Штайнмайер заявил в интервью программе Bericht aus Berlin телеканала ARD.
Президент Германии уточнил, что прямо спросил Си Цзиньпина о возможных переговорах между Китаем, Россией и США по поводу войны РФ против Украины.
Тот, по словам Штайнмайера, отреагировал с удивлением и опроверг эту информацию. Китайский лидер заявил, что нет никаких признаков подготовки такого саммита.
Встреча представителей США, Китая и России, вероятно, все же состоится на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18−19 ноября в Шэньчжэне, однако она не будет касаться Украины.
Штайнмайер добавил, что Си Цзиньпин считает войну в Украине «европейским конфликтом» и что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию.
Потенционная встреча лидеров США, Китая и России — что известно
18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.
В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который пройдет 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Трамп заявил, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.
Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.
21 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи российского диктатора с лидерами Китая и США во время саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.