Украина должна сама принимать решение о переговорах с РФ — Штайнмайер 7 ноября, 13:34 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что Украина должна самостоятельно принимать решения о начале переговоров со страной-агрессором РФ.

Об этом сообщает Spiegel.

Штайнмайер подчеркнул, что в вопросе переговоров о прекращении огня Украина должна иметь полную свободу действий.

«Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их многообещающими», — сказал он.

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.



Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».



По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией. Однако это делается не для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, а для того, чтобы таким образом заручиться дальнейшей поддержкой других стран.