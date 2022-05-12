Штайнмайер о возможном визите в Киев: Предполагаю, что со временем снова встречусь с Зеленским
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет возобновить свои планы касательно визита в Украину.
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Об этом он сказал телеканалу MDR.
«Я предполагаю, что со временем снова встречусь с господином Зеленским», — сказал Штайнмайер.
Однако краткосрочных планов на этот счет нет.
5 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Пресс-секретарь главы государства сказал, что «стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что информация о «нежелании» Киева принять Штайнмайера "мешает" визиту его самого в Украину.
Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».
12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».
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