Штайнмайер призвал президента Китая повлиять на Путина, чтобы положить конец войне РФ против Украины

20 декабря, 18:25
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Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:John Macdougall/Pool via REUTERS)

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:John Macdougall/Pool via REUTERS)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре призвал президента КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина, чтобы положить конец войне РФ против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Штайнмайера.

Президент Германии подчеркнул «общий интерес Китая и Европы в прекращении войны» при условии вывода российских войск. Штайнмайер также поблагодарил Си Цзиньпина «за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России».

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В ходе часовой беседы президент Германии подтвердил решимость Германии продолжать поддерживать Украину. Он сказал, что Европа не отступит от российских угроз.

Российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы, добавил Штайнмайер, заявив китайскому президенту, что «Путин в корне просчитался».

17 декабря глава американской разведки Уильям Бернс заявил, что Си Цзиньпин обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню.

Ранее американские СМИ сообщали, что последние месяцы Си Цзьньпин пытался дистанцироваться от России на фоне ее военных провалов в Украине, но непублично «усиливает долгосрочную ставку на Россию».

https://www.youtube.com/watch?v=kuDqGPEwPQg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Китай Германия Российская агрессия Франк-Вальтер Штайнмайер Война России против Украины

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