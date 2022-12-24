Не должен поощрять захват земель. Штайнмайер в рождественском обращении призвал к «справедливому миру» в Украине

24 декабря, 07:07
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Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском телеобращении заявил, что немцы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, а мир с Россией не должен поощрять захват земель.

Об этом сообщает DW.

«До тех пор пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению. Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий — все это пугает многих людей в нашей стране», — сказал он.

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По его словам, поэтому «самое большое наше желание в этом году — чтобы снова наступил мир».

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«Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов», — подчеркнул он, добавив, что такой мир «еще не осязаем».

Штайнмайер заявил, что Украина защищается с большим мужеством, Европа сплочена.

«Мы не поддались панике, мы не позволили внести раскол в наши ряды. Наше демократическое государство облегчает тяжелейшее бремя (для граждан и компаний. — Ред.), и многие в компаниях работают над тем, чтобы выйти из кризиса с новыми силами», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=QHHIIoeBvLc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Война России против Украины

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