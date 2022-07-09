Президент Германии Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев — Spiegel 9 июля, 21:44 Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев (Фото:Markus Schreiber / Pool via REUTERS)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему визит в Киев в апреле был неожиданно отменен. О подробностях их разговора после дипломатического скандала пишет Der Spiegel.

По данным издания, телефонная беседа состоялась 5 мая и длилась 45 минут. Президенты ФРГ и Украины общались через переводчика и обсуждали войну, российскую агрессию и возможный приезд Штайнмайера в Киев.

Видео дня

Официально по итогам разговора сообщалось, что президент ФРГ выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев.



Как утверждает Spiegel, президент Украины в начале самого разговора принес извинения, заявил, что произошло «значительное недоразумение» и предложил немецкому коллеге приехать в Украину на 8 мая.



В ответ Штайнмайер потребовал сначала «обсудить прошлое» и получить объяснение отмененному визиту. Президент ФРГ назвал произошедшее «историческим афронтом» и подчеркнул, что подобное нарушение дипломатических традиций является неприемлемым.

По сведениям издания, когда Зеленский заявил, что не знал о ситуации, немецкий президент ему якобы ответил, что имеет перед собой все документы, подтверждающие обратное. Только после третьего вопроса Штайнмайера о причинах отмены его визита в Украину он якобы услышал удовлетворительный ответ и предложил «оставить тему».

«Некоторые в офисе президента (Германии) до сих пор удивлены настойчивостью, с которой обычно осторожный Штайнмайер говорил с украинцем. Но в то же время несколько горды, что их руководитель не проглотил унижения из-за того, что его не пригласили», — отмечает Spiegel.

Однако в канцелярии федерального президента опровергли информацию Der Spiegel о грубом тоне Штайнмайера в разговоре с Зеленским.

«В отличие от того, что сообщается в новостном журнале Der Spiegel, телефонный разговор между Федеральным президентом Штайнмайером и президентом Украины Зеленским 5 мая был направленный на устранение недопониманий прошлого. Цитата, использованная в описании Der Spiegel, не была ни дословной, ни аналогичной», — заявили у Штайнмайера в комментарии таблоиду Bild.

Несостоявшийся визит Штайнмайера в Киев: что известно

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

По данным Spiegel, о визите Штайнмайера в Украину 12 апреля договорился президент Польши Анджей Дуда. С украинской стороны возражений не было, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак даже одобрительно об этом отозвался.

Но за день до того, как президент Германии должен был отправляться, Ермак якобы вызвал посла Польши и сказал ему, что не нужно брать Штайнмайера в Киев. В это же время Зеленский якобы отказался от разговора с немецким коллегой, который ждал его «несколько часов».

После этого посол Германии в Украине Анка Фельдгузен получила ноту, в которой отмечалось, что визит Штайнмайера в Киев был бы «более содержательным и приемлемым», если бы он приехал отдельно от других президентов.

13 апреля Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину.



В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны будет радо визиту канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует визит в Украину, а отказ принять в Киеве Штайнмайера вызвал в правительстве ФРГ «замешательство».



Ситуация с отказом в визите Штайнмайеру вызвала возмущения Берлина и критику позиции Киева со стороны немецких политиков. Однако, как отмечает Spiegel, немецкая сторона сразу решила разрядить напряжение. Внешнеполитический советник Штайнмайера через украинского посла Андрея Мельника договорился о телефонном разговоре с Зеленским.



18 апреля замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».

5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался и возможный визит.

16 июня Киев посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Он, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис приехали в Украину в знак солидарности.

В конце июня в пресс-службе президента ФРГ сообщали, что Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Зеленского с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Германии. Стороны также обсудили подготовку к возможному визиту Штайнмайера в Киев, но точная дата пока не известна.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.