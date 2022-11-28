«Сознательная стратегия режима Сталина». Штайнмайер поприветствовал планы Бундестага признать Голодомор геноцидом 28 ноября, 18:20 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддерживает намерения Бундестага признать Голодомор геноцидом украинского народа.

«Это была сознательная стратегия сталинского режима в 1932 и 1933 годах — позволить населению бывшего СССР голодать», — сказал Штайнмайер в интервью DW.

Немецкий президент добавил, что он «очень, очень благодарен» парламенту, который планирует принять резолюцию о признании трагедии украинского народа геноцидом.

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Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

В XX веке украинцы пережили три голодомора — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают геноцид 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до десяти млн человек.