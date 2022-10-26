Штайнмайер после поездки в Украину: Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии

26 октября, 14:23
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после своей поездки в Украину заявил, что «каждый сострадательный человек хочет, чтобы боевые действия прекратились».

«Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — приводит слова немецкого президента Tagesschau.

В ходе поездки в Черниговскую область Штайнмайера застала воздушная тревога и он прошел в укрытие, где он пообщался с местными жителями. По словам президента, его шокировали рассказы людей о пережитой оккупации.

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Он также отметил, что «мир должен быть справедливым».

«Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на том этапе», — добавил Штайнмайер.

25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Украина Война России против Украины

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