Штайнмайер поддержал позицию Шольца касательно поставок тяжелого вооружения Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:www.facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине.
Об этом сообщает Tagesschau.
Штайнмайер заявил, что считает верной «осторожную позицию» правительства Германии в отношении поставок тяжелого вооружения в Украину.
По его словам, каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.
«Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки», — сказал он.
Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину «существенно и постоянно».
Также он раскритиковал политику Германии в отношении России до нападения на Украину.
«Было ошибкой не осознать достаточно рано, насколько радикально глава российского государства Владимир Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует политическим, социальным и экономическим разорением своей страны», — сказал Штайнмайер.
По его словам, Путин объявил Запад своим врагом — из этого надо делать выводы.