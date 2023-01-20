Штайнмайер поддержал позицию Шольца касательно поставок тяжелого вооружения Украине 20 января, 10:57 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:www.facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине.

Об этом сообщает Tagesschau.

Штайнмайер заявил, что считает верной «осторожную позицию» правительства Германии в отношении поставок тяжелого вооружения в Украину.

По его словам, каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.

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«Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки», — сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину «существенно и постоянно».

Также он раскритиковал политику Германии в отношении России до нападения на Украину.

«Было ошибкой не осознать достаточно рано, насколько радикально глава российского государства Владимир Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует политическим, социальным и экономическим разорением своей страны», — сказал Штайнмайер.

По его словам, Путин объявил Запад своим врагом — из этого надо делать выводы.