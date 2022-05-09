Штайнмайер назвал заявления Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей 9 мая, 01:05 Цей матеріал також доступний українською Президент Германии Штайнмайер признал, что ошибался в отношении Путина (Фото:Markus Schreiber/Pool via REUTERS)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал заявления российского диктатора Владимира Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей.

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«Когда он говорит о фашизме, о денацификации, он лжет. Это вероломное и циничное искажение истории. Приравнивание борьбы с национал-социализмом к своей жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины является вероломным и циничным надругательством над историей. Под предлогом денацификации президент России убивает даже тех людей, которые прошли через ад, в том числе переживших Холокост», — цитирует Штайнмайера DW.

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Также он назвал войну России против Украины переломным моментом эпохи.

«Путин, напав на Украину, окончательно разрушает основу европейского миропорядка. Нападение на Украину является нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства», — отметил Штайнмайер.

Президент ФРГ признал, что ошибался и не верил в возможность того, что Путин «в своем имперском безумии» готов привести собственную страну в политическое, экономическое и моральное разорение.



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