В Германии работают над подготовкой визита Штайнмайера в Украину — посол
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)
Немецкая сторона работает над подготовкой визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.
Об этом в интервью Укринформу сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
«Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте — этот визит будет», — сказала она.
Дипломат не смогла назвать дату визита, но выразила надежду, что он состоится скоро.
12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».
5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался и возможный визит. Официально по итогам разговора сообщалось, что президент ФРГ выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев.
По данным журнала Der Spiegel, Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить, почему визит в Киев в апреле был неожиданно отменен.
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