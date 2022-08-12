В Германии работают над подготовкой визита Штайнмайера в Украину — посол

12 августа, 14:06
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Немецкая сторона работает над подготовкой визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом в интервью Укринформу сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

«Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте — этот визит будет», — сказала она.

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Дипломат не смогла назвать дату визита, но выразила надежду, что он состоится скоро.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

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5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался и возможный визит. Официально по итогам разговора сообщалось, что президент ФРГ выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев.

По данным журнала Der Spiegel, Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить, почему визит в Киев в апреле был неожиданно отменен.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Украина

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