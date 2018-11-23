23 ноября 2018, пятница

Штаты в ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенка и Сенцова

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Соединенные Штаты призывают российские власти освободить журналиста Романа Сущенка, режиссера Олега Сенцова и обеспечить освобождение удерживаемого в ОРДО журналиста Станислава Асеева.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

"Присоединяемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и других в призыве освободить журналиста Украинского национального информационного агентства Романа Сущенка и украинского режиссера Олега Сенцова, которые являются лишь двумя из более 70 украинцев, незаконно заключенных в оккупированном Крыму и России", - заявил он.

Американский дипломат также призвал РФ обеспечить освобождение журналиста проекта Радио Свобода, Радио Донбасс. Реалии, Станислава Асеева, который содержится на территории так называемой "ДНР" с июня 2017 года.

Представитель США в ОБСЕ отметил, что Российская Федерация, как внутри страны, так и за ее пределами, пытается подорвать свободу выражения, а независимая журналистика находится под растущим давлением в России.

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