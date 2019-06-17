Штаты не хотят войны с Ираном — Помпео Сегодня, 08:59 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Piroschka Van De Wouw Трамп делает все, чтобы избежать войны — Помпео REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не хотят воевать с Ираном.

Об этом пишет Голос Америки.

В интервью телекомпании Fox News Помпео сказал, что президент Дональд Трамп «делает все, чтобы избежать войны».

«Мы не хотим войны», — сказал он, добавив при этом, что Вашингтон будет гарантировать свободу навигации в важных судоходных районах.

«США будут предпринимать все необходимые действия — дипломатического и иного характера — чтобы достичь этой цели», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Тем не менее, по мнению госсекретаря, можно безошибочно утверждать, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера, имевшие место несколько дней назад.