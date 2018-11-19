Штат Северная Каролина признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
"Северная Каролина в лице губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.
Отметим, что Северная Калолина стала 20-м по счету штатом, который признал Голодомор в Украине геноцидом.
Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
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