Штат Северная Каролина признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Северная Каролина в лице губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.

Отметим, что Северная Калолина стала 20-м по счету штатом, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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