Штайнмайер посетит с официальным визитом Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит 29 и 30 мая с официальным визитом Украину.
Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу немецкого президента.
В рамках визита на 29 мая в Киеве запланированы переговоры Штайнмайера с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
29 мая Штайнмайер выступит перед студентами Национального университета Киево-Могилянская академия, а 30 мая посетит Львов.
Отметим, что президент Германии выполняет в основном представительские функции.
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