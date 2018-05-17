Штайнмайер посетит с официальным визитом Украину

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит 29 и 30 мая с официальным визитом Украину.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу немецкого президента.

В рамках визита на 29 мая в Киеве запланированы переговоры Штайнмайера с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

29 мая Штайнмайер выступит перед студентами Национального университета Киево-Могилянская академия, а 30 мая посетит Львов.

Отметим, что президент Германии выполняет в основном представительские функции.

 

 

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