Штайнмайер назвал Северный поток-2 "частной инициативой"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что газопровод Северный поток-2 является частной инициативой.

Об этом он сказал 5 июня в Варшаве в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Польское радио.

Вместе с тем Штайнмайер подчеркнул, что в переговорах с российской стороной немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят также Польшу и Украину.

"Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель подняла вопрос Украины. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, что ветка Северного потока-2 приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину", - отметил президент Германии.

Президент Польши Анджей Дуда, с которым встречался Штаймаер, в свою очередь, отметил, что вопрос Северного потока-2 - это вопрос энергетической безопасности Европы.

"Я объяснил президенту Франк-Вальтер Штайнмайеру причины нашего неодобрения этого проекта и нашего несогласия на то, чтобы этот газопровод был построен. Мы убеждены, что речь также идет об интересах Европы как единого целого, потому что мы не хотим такой ситуации, когда есть большое доминирование российского поставщика - прежде всего Газпрома", - заявил он.

Польский президент подчеркнул, что Варшава платит за газ больше, чем Германия. По его словам, Польша "вынуждена покупать газ у России, а Россия и Газпром эту ситуацию используют".

"Польша хочет, чтобы подобной ситуации в будущем больше не было, поэтому Варшава реализует собственные газовые проекты, чтобы гарантировать газовую безопасность своим соседям", - добавил Дуда.

Ранее сообщалось, что США готовят санкции против стран-строителей Северного потока-2.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что Северный поток-2, который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после завершения строительства Северного потока-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. Км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.