«Не создали архитектуру безопасности». Шредер осудил агрессию России против Украины и заявил, что к войне привел «политический провал»

25 марта, 11:28
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Путин, Шредер и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin)

Путин, Шредер и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin)

Экс-канцлер Германии, член правления Роснефти Герхард Шредер заявил, что к войне России против Украины привел «политический провал».

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Об этом сообщает Handelsblatt.

«После падения Берлинской стены и окончания биполярности между Советским Союзом и США мы не создали архитектуру безопасности, которая отражала бы эту изменившуюся ситуацию», — сказал он.

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По его словам, «война в Украине — одно из последствий этого политического провала».

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Шредер заявил, что в последние годы было совершено много ошибок как Россией, так и западными странами. Однако интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств.

По его словам, каждый должен сделать все, что в его силах, чтобы положить конец этой ужасной войне.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Герхард Шредер Война России против Украины

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