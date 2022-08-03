Встретился с диктатором. Шредер заявил, что Путин «хочет переговоров» с Украиной
Герхард Шредер (Фото:Tim Reckmann/www.flickr.com)
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который на прошлой неделе ездил в Москву, заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет переговоров с Украиной.
Об этом сообщает Stern.
Шредер подтвердил, что встречался с Путиным на прошлой неделе.
«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», — сказал он.
По его словам, «первым успехом стало «зерновое соглашение» и, возможно, его «получится постепенно расширить до прекращения огня».
Шредер назвал войну «ошибкой российского правительства».
По его мнению, представление о том, что Украина вернет оккупированный Россией Крым военным путем, якобы «абсурдно».
«За исключением татарского меньшинства, этот регион является русским, бывший советский государственный и партийный лидер Никита Хрущев отдал его Украине, которая тогда была частью СССР», — сказал он.
На прошлой неделе Герхард Шредер прибыл в Россию. По его словам, Москва — это «прекрасный город», он прибыл «отдохнуть».
Ранее Шредер ушел из совета директоров Роснефти.
Также политика лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.
Шредер заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и от Путина дистанцироваться не планирует.
19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против Шредера.
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