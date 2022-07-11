Несмотря на критику. Шредер заявил, что не планирует отказываться от общения с диктатором Путиным

11 июля, 10:21
Герхард Шредер (Фото:SPD Baden-Württemberg/www.flickr.com)

Герхард Шредер (Фото:SPD Baden-Württemberg/www.flickr.com)

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что хочет поддерживать связь с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Комментируя дискуссию о поставках оружия в Украину, бывший канцлер сказал, что якобы «единственный способ положить конец войне — это дипломатические переговоры».

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«Судьбу солдат и мирного населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее Шредер ушел из совета директоров Роснефти.

Также политика лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.

Шредер заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и от Путина дистанцироваться не планирует.

19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против Шредера.

https://www.youtube.com/watch?v=DlBj9rI5XC8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Герхард Шредер Война России против Украины

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