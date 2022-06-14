«Шредер — лакмусовая бумажка». Посол Мельник рассказал, как тяжело Германии прощаться с российским газовым прошлым 14 июня, 16:24 Цей матеріал також доступний українською В конце апреля экс-канцлер Герхард Шредер заявлял, что не планирует дистанцироваться от Владимира Путина, но потом ушел с поста председателя совета директоров Роснефти и отказался от должности в Газпроме (Фото:REUTERS/Dmitry Lovetsky)

Украинский посол Андрей Мельник, являющийся одним из самых откровенных украинских критиков канцлера Олафа Шольца и его правительства, во второй части интервью НВ рассказал о трудностях прощания Германии с российским газовым прошлым.



«Господин Шредер — лакмусовая бумажка того, как тяжело Германия готова прощаться со своим этим русским газовым, нефтяным энергетическим, лоббистским прошлым. Он не появляется в СМИ. Но и дальше остается убежденным в том, что то, что он делал, было верным. Якобы его контакты с Путиным были в интересах Германии и позволили немецкой экономике стать такой крепкой. И это также за счет дешевых энергетических носителей и других ресурсов, которые Германия получила от России», — заявил Мельник.

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Он напомнил, что Шредер дал единственное интервью The New York Times за последнее время — берлинской журналистке, которая ездила к нему в Ганновер.

«Это она мне рассказывала, что была просто в шоке, насколько он не испытывает ни на йоту своей вины. Он сказал, что не собирается говорить, что это его вина, потому что это не его стиль. Он считает, что все делал правильно. И фактически он действовал под давлением обстоятельств, которым он не смог противостоять», — рассказал дипломат.

Он также рассказал, что на протяжении последних недель и руководство Социал-демократической партии, членом которой является Шредер, и многие рядовые ее члены и руководители местных организаций призвали экс-канцлера выйти из партии, но он этого не сделал.

«Этого (исключения Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии — ред.) не произошло прежде всего потому, что процесс насильственного исключения из партии очень медленный, демократический, сложный. Поэтому господин Шредер является членом партии. Но от него отмежевались все, кто до последнего времени оказывал ему политическую поддержку. Сейчас у него не осталось союзников, поэтому даже угроза введения санкций заставила его самого отказаться от этих последних должностей в российском Газпроме», — пояснил украинский посол.

В конце апреля бывший канцлер Германии Герхард Шредер, в то время еще возглавлявший совет директоров Роснефти, заявил, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не планирует дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина. Однако в конце мая он ушел из совета директоров Роснефти и отказался от должности в Газпроме.

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