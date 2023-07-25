Слежка за властями Молдовы: Кишинев вызвал в МИД посла России 25 июля, 13:29 Журналисты заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на российском посольстве (Фото:Посольство РФ в Молдове/Facebook)

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы после публикации расследования о слежке спецслужб РФ за властями страны с помощью антенн на здании посольства.

Как сообщает NewsMaker, в ведомстве назвали неприемлемым шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы.

Там отметили, что анализируют характер и масштабы шпионских действий, «в том числе деятельность лиц, упомянутых в расследовании».

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«Считаем абсолютно неприемлемыми любой шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, представляющие прямой вызов и угрозу суверенитету и национальной безопасности нашего государства», — добавили в МИД Молдовы.

Посла РФ просят разъяснить ситуацию. В зависимости от дальнейшего развития событий, власти Молдовы рассмотрят несколько вариантов реагирования.

Ранее журналисты Jurnal TV и The Insider сообщили, что на крыше российского посольства в Молдове растет количество тарелок и устройств для слежения. Особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

Слежка была замечена накануне Евросаммита, прошедшего 1 июня, а также в мае после хакерской атаки на правительственные сети Молдовы, когда тысячи секретных документов попали в руки злоумышленников.

Журналистам удалось идентифицировать людей на крыше посольства: ими оказались засекреченные офицеры связи из Главного разведывательного управления Генштаба РФ и Службы внешней разведки.

Сообщается, что они были тесно связаны с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Хиллари Клинтон.

14 мая на крыше жилого корпуса российского посольства в Кишиневе был замечен сотрудник ГРУ Павел Якунин.

Молдова продолжает осуждать Россию за осуществление полномасштабного вторжения в Украину и ее военные преступления. Кишинев заявил, что РФ не оставила попыток вернуть свое влияние на Молдову и пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что текущие планы России по свержению власти провалились, однако будут новые попытки осуществить этот замысел.



