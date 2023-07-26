У России есть 20 дней. Молдова высылает почти 60 российских дипломатов 26 июля, 12:47 Посольство России в Кишиневе (Фото:Wikipedia)

Правительство Молдовы сообщило, что количество аккредитованных дипломатов и «технико-административных» сотрудников, работающих в посольстве России в Кишиневе, будет сокращено с 84 до 25 человек.

Об этом заявил Даниэль Водэ, представитель премьер-министра Молдовы Дорина Речана сообщает Deschide.MD.

«Мы можем объявить, что количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технического персонала — до 15. Это было принципиальное решение, которое власти Кишинева сообщили представителю Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел», — сказал Водэ.

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Позже в МИД Молдовы выступили с комментарием по этому поводу, отметив, что решение Кишинева является следствием многочисленных недружественных действий в отношении Республики Молдова, а также попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Сообщается, что согласно дипломатической ноте МИД, переданной российской стороне во время встречи, указанное решение властей Молдовы должно быть реализовано до 15 августа 2023 года, то есть на него дается 20 дней.

Ранее Молдова приняла решение сократить численность дипломатов посольства РФ в Кишиневе. Это произошло после того, как Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

После этого посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы. Его попросили разъяснить ситуацию.

