Из-за шпионских антенн. 45 дипломатов и сотрудников российского посольства покинули Молдову 14 августа, 16:48 Посольство России в Кишиневе (Фото:Wikipedia)

В понедельник, 14 августа, 45 дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове покинули страну после скандала с антеннами, установленными на крыше посольства в Кишиневе.

Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.

По данным журналистов, самолет Ту-214, который прилетел за дипломатами и их семьями, вылетел из Москвы в 1:43. Из посольства в аэропорт российских дипломатов сопровождали экипажи полиции.



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По информации журналистов, это происходит после того, как в июле молдавское правительство заявило о сокращении дипломатического присутствия России в стране.



Министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что Молдова много лет «была объектом враждебных действий и политики России». По его словам, большинство были осуществлены через посольство РФ в Кишиневе.



«Некоторые из них также были сделаны через посольство Российской Федерации. Мы также в последнее время видели эту информацию с чрезмерным количеством антенн», — отметил министр.



В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова во время брифинга рассказала, что решение Молдовы «не останется без ответа». Она назвала это решение «еще одним шагом в разрушении двусторонних отношений» между странами.

Ранее правительство Молдовы сообщило, что количество аккредитованных дипломатов и «технико-административных» сотрудников, которые работают в посольстве России в Кишиневе, будет сокращено с 84 до 25 человек.

Согласно дипломатической ноте МИД, переданной российской стороне, указанное решение властей Молдовы должно быть реализовано до 15 августа 2023 года, то есть на него давалось 20 дней.

Молдова приняла такое решение после того, как Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.