Шойгу обвинил Запад в «попытке подорвать» отношения страны-агрессора России с «союзниками» по ОДКБ

24 мая, 14:03
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Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы пытается подорвать союзнические отношения стран ОДКБ.

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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на союзников страны-агрессора якобы «оказывается давление».

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«В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий», — сказал Шойгу.

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27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.

Впоследствии разведчики заявили, что РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Сергей Шойгу ОДКБ Война России против Украины

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