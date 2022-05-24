Шойгу обвинил Запад в «попытке подорвать» отношения страны-агрессора России с «союзниками» по ОДКБ
Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы пытается подорвать союзнические отношения стран ОДКБ.
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, на союзников страны-агрессора якобы «оказывается давление».
«В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий», — сказал Шойгу.
27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.
Впоследствии разведчики заявили, что РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.
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