Шойгу обвинил Запад в «попытке подорвать» отношения страны-агрессора России с «союзниками» по ОДКБ 24 мая, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы пытается подорвать союзнические отношения стран ОДКБ.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на союзников страны-агрессора якобы «оказывается давление».

«В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий», — сказал Шойгу.

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27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.

Впоследствии разведчики заявили, что РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

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