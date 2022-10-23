Новая порция бреда из России. Шойгу заявил, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу» 23 октября, 16:19 Шойгу пожаловался, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу» (Фото:Минобороны РФ)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в последнее время активизировавший контакты с западными коллегами, в телефонном разговоре с французским и турецким министрами обороны заявил, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Как сообщают российские пропагандистские госСМИ, в воскресенье, 23 октября, Шойгу провел телефонные переговоры сначала с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, а затем и с турецким министром обороны Хулуси Акаром.

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С французским коллегой Шойгу «обсудил ситуацию в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», сообщает Минобороны РФ.

«Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“», — говорится в сообщении российского ведомства.



Аналогичное сообщение было выпущено и по итогам разговора Шойгу с турецким министром обороны.

Фото: Российское пропагандистское госагентство РИА Новости

Фото: Российское пропагандистское госагентство РИА Новости

Ранее российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят «на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. „грязной бомбы“ или маломощного ядерного боеприпаса», чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Пропагандисты опубликовали целую историю, не подтвержденную никакими доказательствами, о том, что якобы «под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации этого плана». Сообщается, что якобы задачу изготовить ту самую «грязную бомбу» получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, и Киевского Института ядерных исследований.

Рупор кремлевской пропаганды уверяет, что работа над «грязной бомбой» якобы находится на завершающей стадии.

Также пропагандисты сообщили, что якобы Офис президента Украины негласно контактирует с представителями Великобритании по поводу «возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия».

Фото: Российское пропагандистское госагентство РИА Новости