Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине

19 апреля, 13:10
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Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

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Министр обороны России Серей Шойгу заявил, что Россия «последовательно выполняет план освобождения» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Как сообщает Русская служба Би-би-си, выступление Шойгу на коллегии Минобороны РФ по поводу войны против Украины стало первым за три недели.

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Глава российского ведомства в последнее время редко появляется на публике или делает какие-либо заявления.

Сегодня Шойгу заявил, что США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.

В марте Шойгу на две недели пропал из публичного пространства. По данным The New York Times, на фоне потерь и неудач российских оккупантов в Украине между ним и Путиным растет напряжение.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сергей Шойгу Война России против Украины

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