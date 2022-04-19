Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине 19 апреля, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Министр обороны России Серей Шойгу заявил, что Россия «последовательно выполняет план освобождения» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Как сообщает Русская служба Би-би-си, выступление Шойгу на коллегии Минобороны РФ по поводу войны против Украины стало первым за три недели.

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Глава российского ведомства в последнее время редко появляется на публике или делает какие-либо заявления.



Сегодня Шойгу заявил, что США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.

В марте Шойгу на две недели пропал из публичного пространства. По данным The New York Times, на фоне потерь и неудач российских оккупантов в Украине между ним и Путиным растет напряжение.

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