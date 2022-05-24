Новое вранье агрессора. Шойгу заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине «сознательно» замедлились
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине замедлились якобы «сознательно».
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Об этом сообщает РБК.
«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это осознанно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал он.
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По данным Генштаба Украины, российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 29,3 тысяч личного состава.
13 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что Россия сталкивается с сокрушительными потерями во время безуспешного наступления на Лиманском направлении.
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