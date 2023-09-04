Шойгу соврал о потерях ВСУ в технике и не смог решить пример за второй класс 4 сентября, 19:46 Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министр обороны России Сергей Шойгу ВСУ якобы «потеряли» на одном направлении шесть танков, на другом еще шесть. Он решил, что это одиннадцать.

Об этом сообщает Медуза.

После пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина он решил подсчитать, сколько Украина «потеряла» танков за сутки.

«Вчера в результате серьезной атаки на роботинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин. Так что вчерашний день только по бронетехнике — одиннадцать», — заявил он.

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Российская регулярно врет о потерях Сил обороны в технике. Это уже не первый случай, когда подсчеты министерства обороны страны-агрессора не сходятся.