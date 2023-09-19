Шойгу прилетел в Иран «укреплять военные связи» 19 сентября, 17:06 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу во вторник, 19 сентября, вместе с делегацией прилетел в Иран.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости сообщают, что делегация проведет переговоры с военным руководством Ирана. Ведомство страны-агрессора заявило, что переговоры «будут способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станут важным этапом развития сотрудничества».



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Ранее директор израильской спецслужбы Моссад Давид Барнеа заявил, что Иран намерен поставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed-131/136.



По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

По данным СМИ, страна-агрессор уже занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане. Иран передает России материалы и технологии, а также продолжает поставлять шахеды, при этом отрицая, что помогает стране-агрессору вести войну против Украины.