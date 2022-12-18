Шойгу «проинспектировал» российские войска на передовой 18 декабря, 05:18 Сергей Шойгу (Фото:t.me/mod_russia)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на передовой в Южном военном округе. Он проверил «передовые позиции», пообщался с военными и заслушал доклады командующих.

Об этом сообщило Минобороны страны-агрессора.



Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений» в зоне военных действий.

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«На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — говорится в пресс-релизе.

Накануне, 17 декабря, Кремль в это же время сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в войне против Украины.