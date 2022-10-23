Телефонная карусель. Шойгу позвонил министру обороны США Остину 23 октября, 20:52 Шойгу за день обзвонил четырех министров обороны стран НАТО (Фото:Минобороны РФ)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, после серии звонков своим западным коллегам побеседовал и с министром обороны США Ллойдом Остином.

В Минобороны РФ сообщают, что в ходе разговора они обсудили «ситуацию в Украине».

Шойгу и Остин недавно уже проводили телефонный разговор — всего два дня назад, 21 октября. До этого в последний раз они общались 13 мая. Тогда это был первый звонок между американским и российским министрами обороны с начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года.

Видео дня

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

В Минобороны Британии, в частности, подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бена Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны.

В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Министр обороны Британии опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения министра обороны РФ Сергея Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

