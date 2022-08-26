Шойгу в очередной раз соврал. В Минобороны Британии объяснили, почему наступление РФ в Украине остановилось 26 августа, 09:02 В Минобороны Британии сообщили, что Сергей Шойгу соврал о причинах остановки наступления РФ в Украине (Фото:Генштаб)

В Министерстве обороны Великобритании назвали ложью заявления главы минобороны РФ Сергей Шойгу о том, что замедление темпов российского наступления в Украине связано якобы с «соблюдением норм гуманитарного права».

В сводке ведомства в Twitter говорится, что наступление России застопорилось из-за плохих военных действий и ожесточенного сопротивления Украины.

В британском Минобороны отметили, что по приказу Шойгу действующие в Украине силы РФ неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки.

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«Весьма вероятно, что Шойгу и президент Путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед», — говорится в сообщении.

Также в сводке напомнили, что в день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 Искандер попала в поезд в Чаплино, в результате чего, погибли по меньшей мере двое детей.

«Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов», — добавили в ведомстве.



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