Министр обороны России Шойгу собрался в Северную Корею

25 июля, 11:43
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Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во главе российской военной делегации приедет в Северную Корею.

Об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Там заявили, что россиян пригласило минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

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В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины. В Белом доме говорили, что Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на боеприпасы.

Глава КНДР Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с диктатором Владимиром Путиным.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия КНДР Сергей Шойгу Северная Корея

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