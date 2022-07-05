Россия будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил диктатор Путин — Шойгу 5 июля, 14:09 Диктат Путин и Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Специальная военная операция» продолжится до полного выполнения задач", — сказал он.

Шойгу также соврал, что «сохранение жизней военнослужащих и безопасность мирного населения являются главными приоритетами Минобороны».

Видео дня

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что война России против Украины должна закончиться выходом Украины на границы 1991 года.

Отвечая на вопрос, когда это может произойти, Буданов заявил, что это может произойти в следующем году.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.