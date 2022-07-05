Россия будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил диктатор Путин — Шойгу

5 июля, 14:09
Диктат Путин и Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Диктат Путин и Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Специальная военная операция» продолжится до полного выполнения задач", — сказал он.

Читайте также:
«В ожидании катастрофы России». Лукашенко посылает государствам Запада намеки, что готов забыть о союзе с Москвой — интервью с Огрызко

Шойгу также соврал, что «сохранение жизней военнослужащих и безопасность мирного населения являются главными приоритетами Минобороны».

Видео дня

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что война России против Украины должна закончиться выходом Украины на границы 1991 года.

Отвечая на вопрос, когда это может произойти, Буданов заявил, что это может произойти в следующем году.

https://www.youtube.com/watch?v=2dLW9F5iDQU
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сергей Шойгу Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Донецк после обстрела. 19 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Сохранили паспорт Украины» /
Протесты и настроения в оккупированных городах Донбасса — интервью с Гармашем
5 июля, 13:22
Страны
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Давайте без иллюзий. В чем кроется главная опасность этой войны

Прежде всего, война в Украине научила Путина тому, что НАТО и ЕС пойдут на многое, чтобы избежать конфронтации с ним

5 июля, 11:00
Мнения
Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
5 июля, 08:03
IT-индустрия
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X