Чтобы оказывать давление. В ISW назвали причину встречи Шойгу с Лукашенко в Минске
Сергей Шойгу (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы предположительно оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.
Об этом говорится в сведении за 3 декабря американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Белоруссию с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.
Аналитики института отметили, что на встрече министра обороны РФ и министра обороны РБ были подписаны поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, ограничивающих готовность Лукашенко сделать это.
По данным украинской разведки, информация о том, что Белоруссия намерена вступить в войну против Украины, распространяется специально. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие фейки выгодны России.