Чтобы оказывать давление. В ISW назвали причину встречи Шойгу с Лукашенко в Минске 4 декабря, 07:26 Сергей Шойгу (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы предположительно оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в сведении за 3 декабря американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Белоруссию с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

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Аналитики института отметили, что на встрече министра обороны РФ и министра обороны РБ были подписаны поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, ограничивающих готовность Лукашенко сделать это.

По данным украинской разведки, информация о том, что Белоруссия намерена вступить в войну против Украины, распространяется специально. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие фейки выгодны России.