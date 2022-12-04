Чтобы оказывать давление. В ISW назвали причину встречи Шойгу с Лукашенко в Минске

4 декабря, 07:26
Поделиться:
Сергей Шойгу (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)

Сергей Шойгу (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы предположительно оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в сведении за 3 декабря американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Белоруссию с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

Видео дня

Читайте также:

Военный журналист Андрей Цаплиенко (Фото:https://t.me/Tsaplienko) «Для Лукашенко война закончится плохо». На что еще способны «загнанный зверь» Путин и его марионетка в Беларуси — интервью с Андреем Цаплиенко

Аналитики института отметили, что на встрече министра обороны РФ и министра обороны РБ были подписаны поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, ограничивающих готовность Лукашенко сделать это.

По данным украинской разведки, информация о том, что Белоруссия намерена вступить в войну против Украины, распространяется специально. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие фейки выгодны России.

https://www.youtube.com/embed/HmZHgK5tir0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Сергей Шойгу Министр обороны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X