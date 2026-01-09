Шотландия готова отправить свои войска в Украину, но есть условие

В Шотландии заявили о готовности отправить свои войска в Украину (Фото: John Swinney / X)

В Шотландии заявили о готовности отправить свои войска в Украину в составе миротворческих сил, однако только в том случае, если мирное соглашение будет заключено в интересах Украины.

Об этом заявил первый министр Шотландии Джон Суинни, сообщает ВВС.

Он отметил, что участие шотландских войск возможно только если мирное соглашение будет отвечать интересам украинского народа и предусматривать развертывание сил для поддержания безопасности.

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«Если будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для народа Украины, которое они считают соответствующим своим интересам, и частично это предусматривает развертывание войск из этой страны в этой ситуации для обеспечения этого мира, тогда я бы это поддержал», — заявил он.

Он также подчеркнул, что российская агрессия должна быть отражена, а независимость Украины — защищена.

При этом Суинни предостерег, что длительный период мира в Западной Европе оказался под угрозой из-за вторжения РФ в Украину.

«Буквально через несколько дней после вторжения мы начали чувствовать его последствия в собственной общине. Поэтому я опасаюсь, что драгоценное наследие, которое получило наше поколение от страданий Второй мировой войны, сейчас находится под угрозой для будущих поколений», — подчеркнул он.

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и представители США.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.