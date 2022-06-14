После Brexit, COVID и Джонсона. Шотландия снова хочет провести референдум о независимости 14 июня, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Флаг Шотландии (Фото:M W / Pixabay)

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о начале кампании по проведению второго референдума о независимости от Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

«После всего, что произошло — Brexit, COVID, Борис Джонсон — пора изложить другое и лучшее видение», — сказала она.

Также Стерджен обнародовала первый из серии правительственных документов, в котором изложены доводы в пользу независимости. По убеждению чиновника, Шотландии будет лучше с экономической точки зрения за пределами Соединенного Королевства.

Видео дня

«Во всей Шотландии люди ежедневно страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, неравенства, недостатка государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали», — отметила она.

Читайте также: Шотландия и Уэльс готовы принять 4 тысяч украинских беженцев

Стерджен утверждает, что причиной проблемы региона стал выход Великобритании из состава ЕС.

«Эти проблемы усугубил или, что наиболее очевидно в случае Brexit, вызвал тот факт, что мы не независимы, поэтому в этот переломный момент мы должны ответить на принципиальный вопрос. Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязаны к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться со временем? Будем ли с надеждой и оптимизмом ориентироваться на опыт сравнимых с нами стран по всей Европе?», — продолжила Стерджен.

По ее словам, сейчас есть все основания для нового референдума, разрешение на которое обязано дать британское правительство.

Ранее Стерджен заявляла, что в случае провозглашения страной независимости по результатам референдума будет выступать за членство в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.