10 октября 2018, среда

Шотландия должна стать независимой - первый министр

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Никола Стерджен

Никола Стерджен

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что только независимость может разрешить затруднительное положение, в котором оказались шотландцы из-за Brexit.

Выступая на съезде своей партии Стерджен заявила, что желание Шотландии остаться в составе Евросоюза проигнорировано Лондоном, компромиссный вариант Эдинбурга о сохранении единого рынка с континентом также отвергнут.

"Brexit - серьезная проблема для Шотландии. Единственное решение этой проблемы - стать независимой страной", - цитирует Стерджен Reuters.

Первый министр добавила, что Великобритания вела переговоры по Brexit хаотично и совершенно некометентно и у нее все больше уверенности в том, что Шотландия станет независимой.

В 2014 году в Шотландии прошел референдум о независимости, на котором 55% шотландцев проголосовали против отделения от Великобритании.

В 2016 году в ходе референдума о Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС, после чего Стерджен снова заговорила о возможном выходе из состава Великобритании.

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