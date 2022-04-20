«Большое разочарование». Посол Украины в Германии раскритиковал заявление Олафа Шольца о вооружении для Украины 20 апреля, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner/Pool)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о дальнейших поставках оружия Украине.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

По словам украинского дипломата, слова Шольца в Киеве встретили с «большим разочарованием», сообщает DW.

Он отметил, что с одной стороны, Киев одобряет готовность Германии выделить дополнительное финансирование на вооружение. С другой стороны вопросов до сих пор гораздо больше, чем ответов.

Видео дня

«Непонятным остается утверждение о том, что бундесвер больше не сможет ничего поставлять в Украину», — сказал Мельник и добавил, что по его данным, на вооружении немецкой армии находится более 400 боевых машин пехоты Мардер, из которых около сотни используются только для учений и тренировок, а значит, их можно сразу же передать Украине.



«Поставки самоходных гаубиц 2000 года также могли бы иметь решающее значение», — сказал Мельник, отметив, что на вооружении бундесвера находится около 120 единиц дальнобойного артиллерийского оружия.

Накануне Шольц заявил, что поставки вооружений в Украину из запасов бундесвера вряд ли возможны: «Должны признать, что здесь наши возможности достигли предела».

В то же время он объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия от немецких производителей в Украину.

Украина выбирает вооружение из перечня предложений, «а мы предоставляем ей деньги на покупку», объяснил Шольц. По его словам, в перечень входят противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы, «а также то, что можно применить в артиллерийском бою».

Кроме этого, партнеры НАТО, поставляющие оружие советского образца в Украину, могли бы получить вооружение из Германии, отметил канцлер.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.