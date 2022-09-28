Шольц назвал мобилизацию в России «актом отчаяния Путина» 28 сентября, 13:02 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что объявленная в России мобилизация является очередной ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина.



«Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом», — сказал Шольц в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

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Мобилизацию немецкий канцлер назвал «актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины».

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Путин может использовать в Украине ядерное оружие, Шольц сказал, что никто не может знать этого наверняка. «Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом», — подчеркнул он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

