Шольц назвал войну РФ против Украины «давно задуманным планом для силового расширения территории России»

3 февраля, 08:13
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что война РФ против Украины является «давно задуманным планом для силового расширения территории России».

Об этом сообщает DW.

По его словам, Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

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«Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», — сказал он.

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Комментируя заявление одного из слушателей на встрече в Марбурге о том, что агрессора якобы «спровоцировало» на вторжение в Украину расширение НАТО на восток, Шольц эту мысль опроверг.

По его словам, НАТО является оборонительным союзом, а в связи с российским вторжением в Украину «не нужно притворяться, будто бы слова „расширение НАТО на восток“ являются каким-то аргументом».

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что все мирные переговоры с Россией должны быть обусловлены выводом ее войск с территории Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Олаф Шольц Война России против Украины

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