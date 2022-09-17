Шольц рассказал о переговорах с Путиным. Заявил о «сдвиге», но «империалистическая цель» РФ неизменна 17 сентября, 16:22 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Канцлер Германии Олаф Шольц, подытожив свои разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным за последнее время, говорит, что «сдвиг, безусловно, есть», но его «империалистическая» цель неизменна — оккупация Украины.

Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.

По словам Шольца, «сдвиги» в разговорах с главой Кремля не были масштабными, но дискутировать с диктатором, по его мнению, важно. В то же время он предостерегает от введения в заблуждение со стороны РФ.

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«При этом тон [разговора] всегда остается доброжелательным, даже если есть очень сильные разногласия по этому поводу, которые я также четко выражаю», — заявил канцлер ФРГ.

Он рассказал, что во время последнего 90-минутного разговора потребовал у Путина вывести российские войска с территории Украины и обсудил с ним гуманитарные вопросы. В частности, доступ Красного Креста к военнопленным, экспорт зерна и ситуацию на занятой армией России Запорожской АЭС.

На вопрос о кардинальном изменении ситуации на поле боя благодаря успешному контрнаступлению украинских бойцов и восприятия этого диктатором РФ Шольц не ответил. Он подчеркнул, что не может раскрывать все детали разговора.

«Но хочу дать вам впечатление: то, о чем говорят публично, можно услышать и там», — добавил Шольц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что позиция Путина не изменилась и он не осознал, что начинать войну было ошибкой.

На фоне успешного контрнаступления ВСУ, Германия отказывается передавать Украине боевые танки, но предоставит бронемашины Dingo и дополнительные MARS II.

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