Украина «в обозримом будущем» не станет членом НАТО — Шольц 22 мая, 12:00 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина «в обозримом будущем» не станет членом НАТО.

«Всем ясно, что в обозримом будущем этого не будет», — сказал он Welt.

По его словам, критерии вступления в НАТО включают в себя целый ряд условий, которым Украина в настоящее время не может соответствовать.

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Шольц заявил, что в настоящее время речь идет о поддержке Украины и защите страны.

«Ясно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть даны в послевоенной ситуации. Но до этого нам еще далеко», — сказал он.



15 мая 2023 года Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» о членстве Украины.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но он пока не может сообщить о сроках ее вступления в Альянс.

20 апреля во время встречи со Столтенбергом в Киеве президент Украины подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет.

Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

Столтенберг также пригласил украинского президента на саммит в Вильнюсе, который состоится 11−12 июля.