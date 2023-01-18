«Украина успешно защищается». Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей воюя против Украины.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Украина успешно защищается и демонстрирует мужество», — говорится в заявлении.
Шольц добавил, что РФ потерпела фиаско в достижении своих империалистических целей.
«Широкий международный альянс во главе с G7 оказывает финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Одна только Германия выделила в прошлом году более 12 млрд евро, и мы будем поддерживать Украину», — добавил канцлер.
2 января в правительстве Германии заявили, что Шольц контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным ради возможных переговоров об окончании войны РФ против Украины в будущем.
Ранее Шольц заявлял, что что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Он отметил, что военная агрессия РФ негативно влияет на жизнь граждан Германии.