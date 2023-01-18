«Украина успешно защищается». Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей — Шольц 18 января, 18:03 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей воюя против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Украина успешно защищается и демонстрирует мужество», — говорится в заявлении.

Шольц добавил, что РФ потерпела фиаско в достижении своих империалистических целей.

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«Широкий международный альянс во главе с G7 оказывает финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Одна только Германия выделила в прошлом году более 12 млрд евро, и мы будем поддерживать Украину», — добавил канцлер.

2 января в правительстве Германии заявили, что Шольц контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным ради возможных переговоров об окончании войны РФ против Украины в будущем.

Ранее Шольц заявлял, что что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Он отметил, что военная агрессия РФ негативно влияет на жизнь граждан Германии.

