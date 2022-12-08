Риск применения Россией ядерного оружия против Украины уменьшился — Шольц

8 декабря, 11:30
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Риск того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, уменьшился в ответ на международное давление, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает Reuters.

«Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество обозначило красную черту», — сказал он.

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По его словам, «несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался».

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Шольц заявил, что после США Германия была одним из крупнейших сторонников Украины, в том числе по поставкам оружия.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие — во всем мире», — сказал он.

В среду, 7 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

По его словам, они «отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собираются размахивать им как бритвой, бегая по всему миру».

https://www.youtube.com/watch?v=V7oHn82GVKk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ядерное оружие Олаф Шольц Война России против Украины

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