Риск применения Россией ядерного оружия против Украины уменьшился — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
Риск того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, уменьшился в ответ на международное давление, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом сообщает Reuters.
«Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество обозначило красную черту», — сказал он.
По его словам, «несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался».
Шольц заявил, что после США Германия была одним из крупнейших сторонников Украины, в том числе по поставкам оружия.
«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие — во всем мире», — сказал он.
В среду, 7 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».
По его словам, они «отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собираются размахивать им как бритвой, бегая по всему миру».