«Пропустил все стратегические цели». Путин не должен выиграть свою войну — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен выиграть «свою войну».
Война России против Украины — главные события 26 мая
Об этом сообщает Stern.
По его словам, война страны-агрессора России против Украины стала провалом.
«Он уже пропустил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины кажется сегодня дальше, чем это было в начале войны», — сказал он.
Шольц заявил, что Путин недооценил «единство и силу» НАТО, ЕС и G7.
«Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден, что он ее не выиграет!» — сказал он.
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