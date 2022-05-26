«Пропустил все стратегические цели». Путин не должен выиграть свою войну — Шольц

26 мая, 14:18
Цей матеріал також доступний українською
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен выиграть «свою войну».

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает Stern.

По его словам, война страны-агрессора России против Украины стала провалом.

Читайте также:
«Берлин показывает Киеву средний палец». Как Дания и Новая Зеландия оказались более смелыми в поддержке Украины, чем ФРГ — Яковина

«Он уже пропустил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины кажется сегодня дальше, чем это было в начале войны», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=Or-gVpeu6fI

Шольц заявил, что Путин недооценил «единство и силу» НАТО, ЕС и G7.

«Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден, что он ее не выиграет!» — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X