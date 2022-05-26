«Пропустил все стратегические цели». Путин не должен выиграть свою войну — Шольц 26 мая, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен выиграть «свою войну».

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает Stern.

По его словам, война страны-агрессора России против Украины стала провалом.

«Он уже пропустил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины кажется сегодня дальше, чем это было в начале войны», — сказал он.

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Шольц заявил, что Путин недооценил «единство и силу» НАТО, ЕС и G7.

«Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден, что он ее не выиграет!» — сказал он.



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