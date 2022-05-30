Путин не победит Украину — Шольц

30 мая, 04:06
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Германия вместе с украинцами мыслями и сердцами — Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Германия вместе с украинцами мыслями и сердцами — Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин не победит в захватической войне против Украины.

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В своем обращении во время телемарафона Save Ukraine немецкий лидер заявил, что Германия вместе с украинцами мыслями и сердцами, сообщает Укринформ.

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«Путин не победит. Мы вместе с вами, мы объединены. Мы строим планы послевоенного восстановления Украины», — отметил Шольц.

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По его словам, ФРГ вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, а также присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя.

Кроме того, добавил немецкий канцлер, Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.

Ранее Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна «сойти с рук» война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Владимир Путин Германия Российская агрессия Военная помощь Финпомощь Олаф Шольц Война России против Украины

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